Milan in Champions, Ibrahimovic ai tifosi: “Noi mai soli”

Il Milan si è conquistato con il cuore la qualificazione alla prossima Champions League. Ibrahimovic ringrazia i tifosi con un post Instagram

Che magica serata per il Milan e i suoi tifosi! La squadra di Pioli ha ripagato tutti gli sforzi fatti in stagione, e ovviamente la dedizione dei suoi tifosi. Stamattina tanti fan milanisti si sono fatti trovare fuori dai cancelli di San Siro per caricare il gruppo in vista della fatidica trasferta contro l’Atalanta.

Il Milan l’ha vinta con cuore, grinta e tanta qualità, soprattutto nella fase difensiva. Il Milan torna in Champions League dopo ben sette anni, e i tifosi, seppur con la pandemia in corso, hanno gran merito per l’affetto e la vicinanza mostrati.

Leggi anche:

Non è un caso che il leader dei rossoneri, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato da pochissimi minuti un post da brividi: un video, lo stesso pubblicato sui canali social dell’AC Milan che riprende i magici momenti della mattinata di oggi. I tifosi a Milanello, cori, striscioni, fumogeni e tanta fede nei rossoneri.

Ibra ha riportato in didascalia la frase: “We are not alone” (“Noi non siamo soli”), facendo chiaro riferimento al fatto che la squadra è sempre appoggiata dai suoi milioni di tifosi. Stasera, i ragazzi di Pioli hanno ripagato la fiducia dei loro fan. Il ringraziamento più grande va a loro!