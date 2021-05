Atalanta-Milan, la festa sul campo: Brahim Diaz scatenato | Video

Fantastico e divertente il video pubblicato dall’AC Milan sui social. Questo mostra le immagini sul campo di ieri sera dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Una magica serata quella appena trascorsa. Il Milan ha sbancato Bergamo e si è conquistato il piazzamento al secondo posto della classifica di Serie A con annessa la qualificazione alla Champions League.

C’era molta preoccupazione che tale obiettivo svanisse, ma la squadra di Pioli ha giocato una gara al di sopra della semplice attenzione e alla fine ha trovato il successo grazie alla doppietta del presidente Franck Kessie dal dischetto.

Il Milan torna nell’Europa delle grandi, la Champions, definita la sua casa, dopo ben sette anni. Al fischio finale di Atalanta-Milan, i rossoneri hanno invaso con gioia il campo e hanno festeggiato alla grande. Abbracci, urla e tanto divertimento.

Leggi anche:

Impossibile non notare la felicità nei volti di tutti. Pioli, il suo staff, la dirigenza e l’intera squadra si sono abbracciati consapevoli del grande traguardo raggiunto. Dalla tv è stato possibile notare un Brahim Diaz assolutamente esaltato e felice che con una piccola videocamera riprendeva la grande festa in campo.

Ebbene, da pochi minuti l’AC Milan ha pubblicato in un montaggio video quelle riprese. Un corto emozionante e divertente! Tra le immagini che scorrono nel video simpatico è il siparietto tra Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. Il primo chiede al secondo “Dove andiamo?”, e l’altro risponde “A casa nostra”, facendo chiaro riferimento alla Champions League.

E ovviamente non poteva mancare la dedica ai tifosi con Brahim Diaz che urla “Questo è per voi, soltanto per voi, per i nostri tifosi”.

Di seguito è possibile guardare il video completo pubblicato dall’AC Milan su Twitter: