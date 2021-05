De Roon e lo sfottò a Ibrahimovic: i milanisti non dimenticano | Video

I tifosi del Milan non hanno scordato quando De Roon provocò Ibrahimovic dopo la vittoria dell’Atalanta a San Siro. Sui social tanti commenti.

Il Milan ha sconfitto l’Atalanta e si è qualificata per la Champions League 2021/2022. Tifosi rossoneri scatenati sui social network per festeggiare il risultato ottenuto.

Ma qualcuno è andato anche a “pizzicare” Marten De Roon, centrocampista atalantino che dopo la vittoria per 3-0 aveva attirato le antipatie dei milanisti. Infatti, aveva pubblicato un video di risposta a Zlatan Ibrahimovic in cui mostrava i tre gol segnati contro il Milan.

L’attaccante svedese durante il match aveva detto a Duvan Zapata “Ho più gol io che partite tu in carriera”. De Roon ha voluto pungere Ibra ricordandogli il risultato della sfida di San Siro e ovviamente i tifosi rossoneri hanno preso le difese di Zlatan nell’occasione.

E, non avendo dimenticato quell’episodio, ieri sera dopo Atalanta-Milan diversi milanisti sono andati a scrivere sui profili social del giocatore nerazzurro. Tra l’altro, quest’ultimo è stato anche espulso nel finale di partita a Bergamo per aver colpito Rade Krunic.

De Roon su Twitter ha pubblicato un video in cui si vedono i commenti che ha ricevuto e ha scritto: «Nota a me stesso: i tifosi del Milan si ricorderanno quando scherzerai su di loro». L’ha presa bene…

Note to self: Milan fans will remember when you joke about them. pic.twitter.com/ZdA8qZyio4

— Marten de Roon (@Dirono) May 23, 2021