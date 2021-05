Kessie, da presidente ad Avenger: l’ivoriano fa impazzire i tifosi | Video

Franck Kessie sempre più idolo dei tifosi del Milan. I sostenitori esaltano lo strapotere fisico del centrocampista ivoriano, diventato l’Avenger rossonero

Ancora una partita perfetta di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato il protagonista assoluto della stagione rossonera, così come del match contro l’Atalanta. Non solo i due rigori decisivi ma il solito strapotere fisico, che lo ha portato a recuperare un’infinità di palloni e a dominare per tutto il campo.

I tifosi sono letteralmente impazziti per Franck Kessie, ormai per chiunque il presidente. Nessuno ha dubbi: è stato l’ex Atalanta il miglior giocatore della squadra di Stefano Pioli nella stagione 2020/2021.

Kessie devastante

L’emblema della grandezza di Kessie può essere rappresentato da una delle sue ultime azioni contro l’Atalanta, quando cercava insistentemente la bandierina del corner: l’ivoriano è riuscito a resistere all’attacco di ben tre calciatori bergamaschi senza perdere il pallone, facendo così scorrere del tempo prezioso.

Franck Kessie, con questa azione, è diventato così l’Avenger rossonero, facendo impazzire i tifosi >>> GUARDA IL VIDEO