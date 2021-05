Partita del Cuore, caso Aurora Leone: si dimette Pecchini

Arrivano le dimissioni di Gian Luca Pecchini, dirigente della Nic, dopo la denuncia social da parte di Aurora Leone. Ecco il comunicato ufficiale della Nazionale Cantanti

La denuncia social di Aurora Leone ha fatto il giro del web e non solo. Aurora, componente dei The Jackal, come raccontato, ha spiegato di essere stata invitata da Gian Luca Pecchini ad alzarsi dal tavolo dove era seduta, insieme ai componenti della Nazionale Cantanti: “E’ venuto a dire che io non potevo stare seduta lì. Pensavamo lo stesse dicendo perché siamo della squadra avversaria. Ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto “Sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole”.

Un bruttissimo episodio che ha scosso la vigilia della Partita del Cuore, che andrà in scena stasera. Pochi minuti fa, con un comunicato, Gian Lucca Pecchini, ha annunciato le dimissioni dal suo incarico di dirigente della Nic: