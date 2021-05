Quanto incassa il Milan con la qualificazione in Champions League

Svelati i ricavi che il Milan otterrà dalla UEFA e dal market pool per la partecipazione dopo 7 anni ai gironi di Champions League.

Il Milan esulta per il ritorno nella fase a gironi di Champions League, un traguardo che mancava da più di sette anni. La gioia del popolo rossonero è dovuta al fatto di poter tornare a frequentare palcoscenici importanti e decisivi del calcio che conta.

Ma il club rossonero guarda anche ai ricavi che arriveranno dalla UEFA proprio grazie alla sola partecipazione alla prossima edizione di Champions. Introiti importanti che daranno respiro alle casse di via Aldo Rossi e potranno anche essere utilizzati per investimenti sul mercato.

Oggi il portale Calcioefinanza.it ha pubblicato un report su quanto dovrebbero incassare le squadre italiane che parteciperanno alla Champions League da settembre prossimo. A cominciare dai premi di partecipazione che, se non dovessero essere varate riforme economiche, si attestano a 15,25 milioni garantiti a tutte le squadre qualificatesi ai gironi.

Milan, ricavi superiori ai 40 milioni dalla UEFA

Alla cifra già citata in precedenza, il Milan dovrà aggiungere il cosiddetto Ranking storico. Una voce molto favorevole al club rossonero, che ha vinto 7 volte la competizione europea e dunque è considerata una delle società più prestigiose in tal senso.

Tale voce premia le squadre che in passato hanno partecipato con ottimi risultati alla Champions League. Il Milan dovrebbe incassare 16,6 milioni di euro, più dei rivali dell’Inter ma ampiamente sotto alla Juventus, che ha partecipato con frequenza alle ultime edizioni.

Inoltre va considerato il cosiddetto market pool, ovvero i ricavi che la UEFA gira ad ogni Federazione partecipante per poi essere spartiti dalle squadre in gara. Il Milan, grazie al secondo posto in campionato, percepirà inizialmente 7,5 milioni (se fosse arrivato quarto solo 2,5 milioni). A cui andrà aggiunta anche una seconda parte di introiti in base al cammino nella competizione. Nella peggiore delle ipotesi il Milan, così come le altre italiane, intascheranno minimo 3,4 milioni. Cifra variabile in base ai singoli risultati ed ai turni successivi.

Dunque nel complesso il Milan guadagnerà di base 42,75 milioni per il suo ritorno in Champions. Una bella cifra che, come detto, potrà anche migliorare. Ma intanto appare un punto di partenza da non sottovalutare.