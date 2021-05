Milan, festa Champions negli spogliatoi: Pioli protagonista | Video

Entusiasmante e divertente il video pubblicato dall’AC Milan che mostra le immagini dei festeggiamenti nello spogliatoio dopo la gara contro l’Atalanta

Arrivano ancora contenuti di quella magica serata. I video dei festeggiamenti dopo la vittoria contro l’Atalanta e la qualificazione alla Champions League hanno invaso ogni piattaforma social. L’AC Milan attraverso i suoi canali ufficiali ha diffuso tanti video in questi giorni.

Leggi anche:

Oggi il club ne ha pubblicato uno inedito che riprendere i festeggiamenti all’interno dello spogliatoio del Gewiss Stadium a Bergamo subito dopo la vittoria. Impossibile non notare la gioia e la felicità dei rossoneri. Immagini che mostrano cori, urla e abbracci per il grande traguardo raggiunto.

In una parte del video, si vede e si sente uno Stefano Pioli felicissimo che urla ai suoi “Domani giorno libero”. Poi tutti uniti per la foto di gruppo, e simpaticissimo è Sandro Tonali che ripetutamente tocca la testa del mister rossonero. Una serata che nessun milanista dimenticherà mai!

We’re still in the mood for celebrations! 😍#BackHome pic.twitter.com/FZ34VWar7p

— AC Milan (@acmilan) May 26, 2021