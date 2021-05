Calciomercato Milan, rompe con l’Arsenal | Colpo dalla Premier League!

Il rinforzo per il Milan può arrivare ancora dalla Premier League. Il terzino è in uscita, e tra le più interessate ci sono anche i rossoneri

Hector Bellerin è stato dato più volte vicino ai rossoneri, dopo avere confermato di voler lasciare l’Arsenal. Il Milan intanto, dopo la sbornia dell’ultima giornata di campionato, si è buttato a capofitto nel mercato, e andrà sicuramente a rinforzare il reparto difensivo. Da tempo il diavolo ha lasciato intendere di voler regalare a Pioli un terzino, per competere anche in Europa. Da questo punto di vista un innesto di qualità e di esperienza sembra fondamentale, per non perdere qualità nelle rotazioni visti i tanti impegni.

Si anche fatto il nome di Hyasj nelle ultime ore, visto che l’albanese è in scadenza e non rinnoverà, ma la suggestione rimane il terzino spagnolo. Considerato uno dei più promettenti nel suo ruolo, dopo 10 anni nelle file dei Gunners per il terzino è tempo di addii, e questa potrebbe essere veramente l’ultima stagione all’Emirates Stadium. L’interessamento del Milan è riportato anche oggi da Tuttomercatoweb.com, che ha parlato anche di un interessamento da parte di altri due club.

Leggi anche:

Milan, un terzino di livello per la Champions

Sarà fondamentale per Maldini e Massara riuscire a consegnare a Pioli una squadra competitiva anche ad alti livelli. In quest’ottica, acquisti di esperienza dovranno essere integrati a giovani, come successo nella stagione appena finita, ma questa volta l’asticella si è alzata. Per i rossoneri rimanere competitivi anche Champions League è un dovere, e in questo senso l’acquisto di Hector Bellerin risulterebbe una grande operazione sia in termini di esperienza che di qualità.

Bellerin è un classe 1996, anche se all’età di 26 anni ha già esperienza da vendere. In prima squadra dal 2013, il ragazzo è nato calcisticamente nella “cantera” del Barcellona. Non male come curriculum, ma la notizia è che il terzino spagnolo è praticamente con le valige in mano. Nelle ultime stagioni infatti sono venuti a mancare gli stimoli, e la volontà di Bellerin sarebbe quella di provare altre avventura fuori dalla Premier League. Il Milan è una delle squadre più interessate, insieme al PSG. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023, con una valutazione di circa 20milioni, valutazione che potrebbe crollare visto che la volontà del canterano rimane quella di lasciare Londra.