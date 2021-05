Champions League su Amazon, UFFICIALE: i costi dell’abbonamento

Amazon Prime Video si è aggiudicata i diritti tv per trasmettere la Champions League in Italia. Vediamo a quanto ammonteranno i costi per gli abbonati

Amazon Prime Video ha acquisito i diritti tv per il triennio 2021-2024 per trasmettere la Champions League in Italia. Nel corso dell’evento di presentazione di Prime Video Presents Italia ha parlato Alex Green, il managing director del Prime Video Sports in Europa.

Questo ha reso noto che Amazon Prime trasmetterà le partite della Champions League di cartello del mercoledì, le fasi preliminari sino alle semifinali.

Green ha inoltre svelato alcuni dettagli su quelli che saranno i piani d’abbonamento per gli utenti italiani che vorranno usufruire del servizio. Queste le sue parole al riguardo:

“L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di guardare le partite su qualsiasi dispositivo, deve bastare un click per accedere alla visione. Alla partita sarà aggiunta una copertura dell’evento con talent e personaggi importanti che verranno annunciati a breve, oltre alle opzioni di visione che abbiamo già introdotto per la Premier League. Sottolineo che non saranno previsti costi aggiuntivi rispetto al classico abbonamento di Amazon Prime”.

Dunque, Amazon Prime Video Sports trasmetterà le migliori partite del mercoledì sera, che saranno 16 in totale a stagione, e queste saranno incluse nell’abbonamento Prime. Ad oggi, il costo dell’abbonamento è di 36 euro all’anno o di 3,99 euro al mese.