Champions League | Milan in quarta fascia: rischio girone infernale

Diamo uno sguardo alla prossima Champions League, che vedrà, finalmente, il Milan protagonista. I rossoneri ripartono dalla quarta fascia. Ecco le possibili avversarie

Non solo calciomercato, il tifoso del Milan guarda con attenzione al prossimo sorteggio di Champions League. La voglia di vedere i rossoneri nella competizione europea più importante è davvero parecchia. Il percorso per la squadra di Stefano Pioli non si preannuncia per nulla semplice, perché come era prevedibile si ripartirà dalla quarta fascia.

Il Milan è da troppo tempo fuori dal giro del calcio che conta e il ranking è letteralmente crollato. Le due partite contro il Manchester United, però, lasciano ben sperare.

Leggi anche:

Le quattro fasce

Ieri, la finale di Europa League ha parlato, con il Villarreal nuova testa di serie. La squadra spagnola si aggiunge a Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lille e Sporting. Manca ancora l’ottava che potrebbe essere il Chelsea se dovesse vincere la Champions. In caso contrario il posto verrebbe occupato dallo Zenit, campione di Russia.

Tutto delineato anche in seconda fascia, in cui troviamo RealMadrid,Barcellona, Juventus,ManchesterUnited, Psg, Liverpool e Siviglia. L’ottava squadra sarà una tra Chelsea e Borussia Dortmund.

La sconfitta degli inglesi, in finale di Champions, porterebbe i tedeschi in terza, insieme a Porto, Ajax, Lipsia e Atalanta.

Il quadro – come si evince dalle tabelle stilate da Fulvio Santucci su Twitter – è praticamente completo, con il Milan in quarta fascia e nessuna speranza di salire in terza. Il girone che verrà sorteggiato per i rossoneri non sarà certo facile: il rischio è di trovarsi all’interno di un gruppo infernale ma molto delle sorti del Milan dipenderanno dalla squadra in prima fascia abbinata.