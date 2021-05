Italia, Mancini: “Donnarumma? È tranquillo, ma domani giocherà Cragno”

Roberto Mancini ha parlato della situazione di Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa. Nell’amichevole di domani partirà dalla panchina

Non si placa la baraonda attorno a Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano è stato messo alla porta dal Milan, che stanco delle attese e pretese del suo agente ha deciso di rimpiazzarlo con Mike Maignan.

Si tenta in tutti i modi di ricostruire le dinamiche che hanno portato alla separazione di Donnarumma dal Milan. Ma in realtà sembra ci sia poco da far chiarezza. Il club rossonero ha fatto la sua offerta, rispettabilissima, che non è stata ascoltata nè da Gigio nè da Mino Raiola.

Adesso, il portiere si trova in ritiro con gli azzurri di Mancini, per preparare al meglio gli Europei. Questi avranno inizio il 12 giugno, e molti si preoccupano dell’umore di Gigio, portiere titolare della Nazionale Azzurra. A proposito di ciò si espresso Roberto Mancini, ct dell’Italia, in conferenza stampa. Al Mister è stato chiesto quale fosse la situazione attorno a Gigio Donnarumma e quale fosse il suo umore. Molto schietta la risposta di Mancini, che ha affermato che nell’amichevole di domani contro San Marino l’ormai ex Milan non giocherà titolare:

“ Gianluigi è tranquillo e rilassato. Purtroppo i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma io non vedo grandi problemi. Domani giocherà Cragno al suo posto”.