Calciomercato Milan | Donnarumma alla Juve: indizio social chiaro

C’è un indizio social che sembra lasciare pochi dubbi: Gianluigi Donnarumma ha messo un like alla notizia dell’approdo di Massimiliano Allegri alla Juventus

Nella giornata di ieri Paolo Maldini ha ufficializzato l’addio di Gianluigi Donnarumma. Il Direttore tecnico dei rossoneri – intervenuto sul canale Twitch del Milan – ha spazzato via ogni dubbio, mettendo alla porta il classe 1999. Ma l’arrivo a Milano di Mike Maignan lasciava, davvero, poco spazio all’immaginazione. Sarà il francese a difendere la porta rossonera per i prossimi cinque anni.

Juve in pole

Per Donnarumma il futuro è davvero tutto da scrivere ma la Juventus sembra essere la squadra in pole per acquistarlo. Un indizio social lascia sempre meno dubbi: il portiere – come si può vedere dall’immagine – ha messo il like ad un post di Gianluca Di Marzio, su Instagram, in cui annunciava il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri.

Donnarumma potrebbe dunque essere allenato proprio dal tecnico livornese, se davvero dovesse decidere di firmare per la Vecchia Signora. E’ chiaro che la Juventus ha bisogno di cedere Szczesny, per lasciar spazio a Donnarumma. Il polacco appare essere il vero unico ostacolo per l’approdo dell’ormai ex rossonero in bianconero.

Sul calciatore si registra anche l’interessamento del Barcellona, che deve prima privarsi di Ter Stegen ma attenzione ad altre possibili piste come quelle che portano a Psg, Chelsea e Manchester United.