Milan, UFFICIALE: Maignan è rossonero

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Maignan. Arriva dal Lille e prenderà il posto di Donnarumma (che ha deciso di non rinnovare)

Tre giorni fa l’accelerata improvvisa alla trattativa, l’arrivo a Milano quasi a mezzanotte e poi il consueto iter portato a termine. Mike Maignan è un nuovo giocatore del Milan, proprio adesso è arrivato il comunicato del club. Il portiere francese proprio due giorni fa si era recato presso Casa Milan per la firma del contratto dopo aver sostenuto in mattinata le consuete visite mediche e l’idoneità. Prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma, il quale ha quindi deciso di non rinnovare il contratto. Già dopo Atalanta-Milan aveva annunciato alla squadra di aver preso questa decisione.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan per l’acquisto di Maignan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dal 1° luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16. Nato a Cayenne (Guyana francese) il 3 luglio 1995, Mike Maignan è cresciuto nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain. Nell’estate 2015 è passato al LOSC Lille con cui ha collezionato 180 presenze in sei stagioni, conquistando il titolo di Campione di Francia nel campionato appena concluso. Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia, dall’Under 16 all’Under 21, nell’ottobre 2020 ha esordito con la Nazionale maggiore e rientra nell’elenco dei 26 convocati che prenderanno parte ai Campionati Europei del 2021”.

Ribadiamo le cifre dell’affare Maignan con il Lille: arriva per 13 milioni più due di bonus, firmerà un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro (fonte Daniele Longo, collega di Calciomercato.com). Il portiere francese è fresco vincitore della Ligue 1 con la squadra di Galtier, quest’anno ha raggiunto l’incredibile record di 21 clean sheet (nessuno come lui) e a breve parteciperà agli Europei con la Francia come secondo di Lloris. Compirà 26 anni all’inizio di luglio.

L’annuncio ufficiale del LOSC Lille

Anche il Lille ha salutato Mike Maignan attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Il club francese ha ufficializzato la cessione del portiere così:

“LOSC conferma il pieno accordo con l’AC Milan per il trasferimento di Mike Maignan. Il portiere della nazionale francese si impegnerà definitivamente con il club rossonero non appena si aprirà ufficialmente il calciomercato italiano”.