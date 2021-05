Riscatto Tonali, le condizioni possono cambiare | Il piano del Milan

Tonali dovrebbe rimanere il Milan, deciso a riscattare il suo cartellino dal Brescia. Tuttavia, Maldini vorrebbe rinegoziare con Cellino.

Sandro Tonali è tra i giocatori che hanno un futuro da definire. Infatti, il Milan deve ancora esercitare il diritto di riscatto per il suo cartellino.

Non sembrano esserci grandi dubbi sulla permanenza del giocatore in maglia rossonera, nonostante una stagione non brillantissima, però il club sta pensando di chiedere al Brescia condizioni diverse per il riscatto.

Riscatto Tonali: l’idea del Milan

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan aveva dato delle garanzie al Brescia sul riscatto di Tonali. Per questo le Rondinelle avevano concesso il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, accettando di non inserire l’obbligo di acquisto del cartellino.

Il club rossonero aveva versato 10 milioni, mentre per il riscatto è stato pattuito un prezzo di 15 milioni. Nell’accordo previsti anche ulteriori 10 milioni di bonus. Un’operazione complessiva da 35 milioni.

Il quotidiano sportivo torinese scrive che è probabile che Paolo Maldini si sieda al tavolo con Massimo Cellino per chiedere uno sconto sui 15 milioni, magari dilazionando la spesa oppure spostando il riscatto nell’estate 2022.

Anche Sky Sport ieri confermata questa idea del Milan di trattare con il Brescia una soluzione diversa da quella concordata inizialmente. In particolare, quella di dilazionare il pagamento della somma.

Nei prossimi giorni è probabile che Maldini incontri Cellino per cercare di trovare un nuovo accordo. Se non sarà possibile raggiungere un’intesa diversa da quella pattuita all’inizio, è probabile che il Milan accetti di riscattare il calciatore alle condizioni in essere.

Anche se Tonali non ha vissuto una stagione da protagonista, la società rossonera crede in lui per il futuro. C’è voglia di aspettarlo ancora affinché tiri fuori tutto il suo talento.