Brahim Diaz, Pioli vuole tenerlo | La proposta del Milan

Pioli e la dirigenza del Milan puntano a confermare Brahim Diaz, arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Maldini e Massara hanno un piano.

È arrivato tra lo scetticismo generale, ma Brahim Diaz è riuscito a conquistare il Milan. Il fantasista spagnolo si è rivelato un innesto azzeccato per la squadra rossonera.

Non è stato sempre titolare, però ha saputo dare il suo contributo quando è stato chiamato in causa. Diverse sue prestazioni sono state di ottimo livello, basti pensare a quella contro la Juventus a Torino. Quel match era decisivo e lui è salito in cattedra con una prova che ha permesso di fare 3 punti pesanti all’Allianz Stadium.

Brahim Diaz, il Real Madrid deve scegliere l’allenatore

Oggi Tuttosport conferma che il Milan vuole trattenere Brahim Diaz. Ma ogni discorso sul suo futuro potrà essere affrontato solamente quando il Real Madrid avrà annunciato il nuovo allenatore. Zinedine Zidane lascerà la panchina blanca e adesso bisognerà capire chi lo sostituirà. Da questo dipenderà il destino del trequartista 21enne.

Stefano Pioli spera che il giocatore rimanga a Milanello, lo ha apprezzato molto non solo per le sue dote tecniche ma anche per lo spirito che ha messo. Essendo ancora giovane e avendo avuto la prima vera stagione con continuità, sicuramente i margini di miglioramento sono ancora tanti.

Brahim Diaz si è trovato bene al Milan e ha espresso gradimento sull’eventualità di rimanere. Ma deve capire anche le intenzioni del Real Madrid. Il suo entourage, composto dal padre-agente e dall’intermediario Edoardo Crnjar, hanno avuto contatti con Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club rossonero vuole proporre il rinnovo del prestito per un’altra stagione inserendo anche un diritto di riscatto.

I rapporti tra i club sono molto buoni e potrebbero esserci le condizioni per trovare l’accordo. Ad ogni modo, ora serve attendere la decisione del Real Madrid sul prossimo allenatore e poi capire se quest’ultimo punterà o meno sul fantasista malagueño.