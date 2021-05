Calciomercato Milan – Addio Romagnoli | Raiola lo offre in Spagna

Probabile la cessione di Romagnoli da parte del Milan. Intanto Raiola si sta muovendo e ha già proposto il difensore al Barcellona, che potrebbe vendere Umtiti.

È possibile che Zlatan Ibrahimovic rimanga l’unico assistito di Mino Raiola presente nel Milan. Sancito ormai l’addio di Gianluigi Donnarumma, anche Alessio Romagnoli potrebbe andarsene.

Il suo contratto scade a giugno 2022 e al momento non risulta una trattativa per il rinnovo. È trapelata la volontà dell’agente di far ottenere al suo assistito un ingaggio superiore a quello attualmente percepito (3,5 milioni di euro netti a stagione), ma dal club rossonero non filtra l’intenzione di accordare alcun aumento. Ci sono molte possibilità di vedere l’ex Roma indossare un’altra maglia in estate.

Raiola propone Romagnoli al Barcellona

Raiola si sta già muovendo per trovare una sistemazione a Romagnoli. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, il procuratore italo-olandese ha proposto nuovamente il difensore al Barcellona.

Il club catalano probabilmente venderà Samuel Umtiti e, in tal caso, andrà a prendere un nuovo centrale di piede mancino. Già da tempo il nome di Romagnoli viene accostato al Barça, anche se non risulta alcun tipo di trattativa per adesso.

Il Milan attende offerte. Ha pagato 25 milioni il cartellino del calciatore nel 2015 e ormai il costo è stato quasi completamente ammortizzato. Il club rossonero può mettere a bilancio una buona plusvalenza con la cessione di Romagnoli, che verosimilmente può essere venduto per una cifra vicina a quella di acquisto.

Milan, anche Donnarumma a Barcellona?

A proposito di Barcellona, in questi giorni si sta parlando pure di contatti tra Raiola e la società catalana per Donnarumma. Certamente all’attuale portiere del Milan non dispiacerebbe approdare in una squadra così importante.

Il problema è che c’è Marc-André ter Stegen come titolare adesso. Senza una sua cessione, è difficile che Gigio si trasferisca al Barça. Al momento, non ci sono proposte per l’estremo difensore tedesco. Come non ci sono per Wojciech Szczesny, portiere che la Juventus vorrebbe vendere proprio per ingaggiare Donnarumma.