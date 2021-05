Sconcerti: “L’alternativa a Ibrahimovic può essere Raspadori”

In un articolo sul Corriere della Sera il giornalista parla del mercato del Milan ed esprime la sua preferenza per il vice Ibrahimovic.

Con la partenza di Mandzukic il Milan è alla ricerca di un vice-Ibra da andare a prendere sul mercato. I profili per questo ruolo sono diversi e oltre al più quotato Giroud cominciano a farsi spazio altre candidature. Fra le tante c’è quella della giovane promessa del Sassuolo Giacomo Raspadori, autore di 6 reti in questa ultima stagione con i neroverdi.

In un suo articolo per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti, parlando del mercato in attacco dei rossoneri, si è soffermato proprio sul giovane talento della Nazionale (è fra i pre-convocati di Mancini per l’Europeo): “Non può essere Giroud l’alternativa a Ibrahimovic – ha spiegato – Può esserlo Scamacca per fisico o qualità, oppure, meglio, uno diverso e totale come Raspadori”. Il giornalista ha così espresso la sua preferenza per il prossimo centravanti da affiancare al gigante svedese.

Le caratteristiche di Raspadori

Raspadori, 21 anni compiuti, ha iniziato a far parlare di sé proprio in questa stagione, sfruttando le varie assenze per infortunio del titolare degli emiliani, Ciccio Caputo. La prima rete in Serie A l’aveva però siglata lo scorso anno all’Olimpico con la Lazio. L’attaccante dice di ispirarsi ad Aguero e sa farsi apprezzare per le sue abilità nello stretto combinate ad un’ottima tecnica individuale. Qualche mese fa sono finite sotto l’occhio d’ingrandimento proprio le sue due prestazioni a San Siro contro Inter e Milan.

De Zerbi ne ha sfruttato la capacità di venirsi a prendere il pallone sulla trequarti trasformandosi in un vero e proprio regista offensivo. Si tratta di un giocatore atipico, non esattamente il centravanti d’area di rigore, anche se proprio contro i rossoneri aveva siglato un gran gol rubando il tempo a Tomori e girando in rete con gran velocità d’esecuzione.

Il Sassuolo punta molto sul ragazzo tanto che l’allenatore gli ha affidato anche la fascia di capitano il 3 aprile contro la Roma. Per lui servirebbero non meno di 15 milioni. Una cifra che comunque il Milan può permettersi, soprattutto a fronte della qualificazione in Champions League.