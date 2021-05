Calciomercato Milan, Pioli ha chiesto l’esterno del Sassuolo!

Secondo Andrea Longoni l’allenatore del Milan avrebbe chiesto alla dirigenza l’esterno del Sassuolo per l’anno prossimo.

Con la qualificazione in Champions League finalmente entra nel vivo il mercato. I rossoneri potranno investire una discreta cifra e gli obiettivi per rinforzare il Diavolo in vista dell’Europa che conta sono tanti. La questione portiere è già stata risolta con l’arrivo dell’estremo difensore del Lille Mike Magnan. Il fresco campione di Francia andrà a sostituire il partente Donnarumma. Ora però ci si aspettano innesti importanti anche a livello offensivo.

A tal proposito il giornalista Andrea Longoni a ‘Top Calcio 24’ ha rivelato “Pioli ha chiesto Berardi per il ruolo di ala destra”. Potrebbero dunque essere l’esterno mancino del Sassuolo e della Nazionale il ‘colpo Champions’ del Milan, che in quella zona di campo non ha mai sostituito a pieno un giocatore con le caratteristiche di Suso.

La stagione da sogno di Berardi

Domenico Berardi compirà a breve 27 anni ed è nel momento cruciale della sua carriera. L’attaccante calabrese figura nell’elenco dei pre-convocati di Mancini per Euro 2020 e vorrebbe essere protagonista quest’estate per la definitiva consacrazione. In questa stagione ha mostrato numeri importanti, 17 gol e 8 assist, tornando il giocatore fondamentale dei primi anni in Serie A e portando il Sassuolo ad un passo dalla qualificazione in Conference League, sfumata all’ultima giornata.

Spesso al centro di voci di mercato, il classe ’94 alla fine è sempre rimasto in Emilia , dove ha giocato per 9 stagioni mettendo a segno ben 105 gol. Con De Zerbi Berardi è praticamente rinato è, con l’assenza di Magnanelli, si è preso anche la fascia di capitano. Sarebbe il momento giusto per il salto di qualità e la possibilità di giocare la Champions con il Milan può essere per lui una grande motivazione. Vedremo nei prossimi giorni se si intavolerà una vera e propria trattativa.