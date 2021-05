Donnarumma, Enzo Raiola a Coverciano: summit di mercato?

Il fratello del noto agente Mino Raiola, Enzo si è recato presso il ritiro della Nazionale Italiana. Si ipotizza che ci sia stato un summit con Donnarumma

Continua a far discutere la situazione attorno a Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, dopo essere stato messo alla porta dal Milan, è in cerca di un club che voglia puntare su di lui. Il suo contratto in rossonero scadrà tra pochi giorni, il 30 giugno e sono principalmente tre le società candidate ad acquisire Gigio a parametro zero: Barcellona, Paris Saint Germain e Juventus.

In pole sembra, però, starci il club blaugrana di Joan Laporta. Il patron spagnolo è fortemente tentato dal fascino di avere Donnarumma in squadra. Ma manca attualmente la base finanziaria per imbastire un affare. Difatti, come già riportato da MilanLive.it qualche ora fa, il Barca aspetta di sistemare alcuni cavilli riguardanti il Fair Play Finanziario prima di farsi concretamente avanti per Gigio.

Il portiere si trova attualmente in ritiro con la Nazionale Italiana che l’11 giugno dovrà iniziare il suo cammino agli Europei di calcio. Ovviamente, Gigio Donnarumma e il suo agente vorrebbero definire la sua situazione nel più breve tempo possibile, in modo da avere una certa serenità nel disputare la prestigiosa competizione europea per nazioni.

Non è forse un caso che oggi il fratello di Mino Raiola abbia fatto visita agli azzurri presso il ritiro della Nazionale, a Coverciano.

Enzo Raiola al ritiro per summit con Donnarumma?

Vincenzo Raiola, fratello di Mino, ha informato della sua presenza al ritiro della Nazionale Italiana attraverso una Instagram Stories. La notizia della sua presenza ha fatto subito scattare l’allarme. Con le varie discussioni in ballo, è probabile che Mino abbia inviato il fratello a confrontarsi con Gianluigi Donnarumma.

È chiaro, come dicevamo, che c’è una certa fretta nel chiudere un accordo per il futuro di Donnarumma. C’è bisogno di serenità e sicurezza in vista dell’Europeo. Diverse fonti affermano che entro l’11 giugno, data d’inizio degli Europei, Gigio dovrà già sapere quale sarà la sua prossima destinazione.

Mino Raiola sta lavorando duro per trovare al più presto un nuovo club al portiere. Affare non semplice, date le sue alte pretese!