Calciomercato Milan – Juve sull’attaccante: Raiola fattore di svolta

Il Milan segue da diverso tempo un giovane attaccante in forza al PSV. Adesso, però, anche la Juventus ha puntato forte il ragazzo

Maldini e Massara sono a lavoro per risolvere la questione riscatti, ma nel frattempo rimangono molto attenti su ciò che il mercato offre. Con la qualificazione alla Champions League, il Milan ha bisogno di rinforzare la sua rosa. L’attaccante, un vice-Ibrahimovic, è molto probabilmente il principale bisogno del club.

Lo svedese chiaramente rimarrà il titolare della squadra – il rinnovo a 7 milioni di euro condizionati parla chiaro – però serve un sostituto di classe in quanto Ibra ha dimostrato di non poter assicurare una continuità prestazionale. I quasi 40 anni hanno ormai cominciato a farsi sentire, e i vari infortuni della stagione ne sono una prova.

Ecco, quindi, che il Milan è alla disperata ricerca di un’altra punta. Sono molteplici i nomi caldi accostati al club rossonero. Oltre a quelli di Giroud, Vlahovic, Belotti e Scamacca, molto spesso si è parlato di un interessamento per Donyell Malen del PSV.

Il classe 1999 è reduce da due ottime stagioni con la squadra olandese. È totalmente esploso con la maglia del PSV, mettendo in mostra il suo strepitoso fiuto del gol. Malen è uno di quei profili che più incuriosiscono la dirigenza rossonera: giovane e di prospettiva. Il Milan, in pratica, non ha mai smesso di seguirlo, ma adesso anche la Juventus è piombata su di lui.

Malen assistito da Raiola: il fattore decisivo per la Juventus

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus, adesso di Allegri, si appresta a mettere in atto una vera rivoluzione della sua rosa. Le esigenze principali, secondo il quotidiano sportivo, riguardano l’attacco bianconero. Ci sono diversi giocatori in partenza, per questo la Juve è alla ricerca di una o addirittura due punte.

I nomi più quotati sono quelli di Milik, Kean e appunto Donyell Malen. Il giovane olandese fa parte della scuderia Raiola, fattore che può favorire un dialogo con i bianconeri. La Juventus e il rinomato agente sono sempre stati in ottimi rapporti – non è un caso che Gianluigi Donnarumma pare essere vicino proprio ai bianconeri.

Ad ogni modo, Donyell Malen piace parecchio alla Juventus. Non c’è ancora un prezzo sul giocatore, ma considerando che il PSV è una bottega molto cara c’è da aspettarsi un’alta richiesta. Il 22enne, in questa stagione, ha messo a segno 27 reti considerando tutte le competizioni. È un profilo giovane e di qualità, e la Juventus è pronta ad ascoltare le richieste di Mino Raiola per lui.