Calciomercato Milan, l’offerta dell’Atletico Madrid per De Paul

Come riporta Fabrizio Roma sull’argentino ci sono i Colchoneros con un’offerta fatta pervenire a Pozzo.

Si infoltisce la concorrenza per il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul. Il 27enne argentino non è infatti un obiettivo soltanto del Milan. Nei giorni scorsi si era registrato l’interesse di Inter e Juventus per il giocatore e ora arrivano anche le sirene dalla Spagna. Fabrizio Romano riporta di un proposta fatta pervenire ai friulani dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Si tratta di 20 milioni più il cartellino di Nehuen Perez, difensore centrale argentino che quest’anno ha giocato in prestito al Granada e che ha collezionato 26 presenze complessive fra campionato, coppa nazionale ed Europa League Al momento l’Udinese non è soddisfatta dell’offerta dei freschi campioni della Liga e chiede una cifra più elevata per lasciar partire l’argentino. La trattativa potrebbe però essere messa in discesa dagli ottimi rapporti che intercorrono fra il patron dei bianconeri Giampaolo Pozzo e l’ad dei Colchoneros, Miguel Gil.

L’esperienza di De Pul con l’Udinese

Sembra proprio che l’avventura di De Paul con i friulani stia per giungere al termine. I contatti fra Udinese e Atletico restano fitti e nelle prossime ore potrebbero esserci passi avanti per limare la distanza fra domanda e offerta. L’argentino ha tirato fuori una stagione da urlo con 9 gol e 10 assist all’attivo, prendendosi in mano l’intera compagine bianconera e portandola alla salvezza senza troppi affanni.

I bianconeri lo prelevarono nel 2016 per 3 milioni dagli argentini del Racing Avellaneda, dopo che il trequartista aveva terminato una stagione in prestito al Valencia. Gli spagnoli non hanno creduto in lui quanto il club di Pozzo che ha preso una promessa e ne ha fatto un autentico fuoriclasse. Da quel momento 181 presenze e 34 reti con l’Udinese. Ora De Paul è pronto per una big. Il Milan, forte della Champions, ancora ci spera.