Non solo Maignan: il Milan sceglie il terzo portiere

Il Milan cambierà quasi completamente il reparto dei portieri per la prossima stagione. Solo Tatarusanu sarà confermato.

Uno dei reparti del Milan che cambierà quasi interamente con l’avvio della nuova stagione sarà a sorpresa quello dei portieri. I rossoneri si stanno già ampiamente muovendo in tal senso, come confermato dall’annuncio di Mike Maignan come nuovo numero uno.

L’acquisto del francese dal Lille automaticamente escluderà Gianluigi Donnarumma dalla rosa, come confermato anche da Paolo Maldini. Il classe ’99 lascerà la sua casa rossonera dopo tanti anni, trovandosi una nuova squadra a parametro zero.

Ma non cambierà solo il portiere titolare. Il Milan ha già deciso di affidarsi ad un altro estremo difensore per la panchina. Novità per quanto riguarda il terzo del ruolo: con l’addio sicuro anche di Antonio Donnarumma (si svincola come Gigio), i rossoneri affideranno il compito ad un nuovo calciatore.

Milan, Jungdal sarà promosso in prima squadra

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il terzo portiere del Milan per il 2021-2022 sarà un giovane. Si tratta di Andreas Jungdal, numero uno della Primavera rossonera. Il ragazzo danese, classe 2002, è un talento su cui il club ha deciso di investire.

Jungdal a breve rinnoverà il contratto con il Milan e resterà, a questo punto, come risorsa per la prima squadra. Si potrà persino giocare il posto da ‘secondo’ con Ciprian Tatarusanu, l’unico dei portieri attuali del Milan sicuro di restare ancora una stagione.

Al Milan rientrerà anche Alessandro Plizzari, classe 2000 cresciuto nel vivaio milanista ma non ancora esploso a buoni livelli. L’ex portiere dell’Under-21 azzurra non ha brillato nel prestito alla Reggina. Probabile che il club cerchi un’altra sistemazione al talento rossonero, ma stavolta dovrà dimostrare le sue capacità reali.

Infine si può dire sfumata ormai l’opzione Antonio Mirante. Il portiere della Roma, che si svincolerà a breve, era stato accostato al Milan come possibile secondo o terzo. Un’opzione viva in caso di permanenza di Gigio Donnarumma, visto che i due si conoscono e condividono le origini stabiesi. Ma con l’addio di entrambi i fratelli Donnarumma pare che l’approdo di Mirante sia finito nel dimenticatoio.