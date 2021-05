Roma, assalto a Belotti | Il Milan ha un altro obiettivo

Il Milan ha seguito per tanto tempo Andrea Belotti. Adesso la Roma è piombata forte su di lui! I rossoneri si defilano, l’obiettivo in attacco è un altro

Anche a campionato in corso, il Milan non ha mai smesso di lavorare in ottica mercato. Oltre ai temi caldi quali riscatti e rinnovi, gli acquisti sono una grande priorità. L’obiettivo principale del mercato rossonero è sicuramente quello di trovare una prima punta che possa fungere da vice-Ibrahimovic. Un attaccante forte e che stia bene fisicamente. Abbiamo visto come puntare su un giocatore come Mario Mandzukic, da mesi inattivo, sia stata una mossa controproducente.

Già nei mesi scorsi il Milan ha, quindi, cominciato a sondare alcuni profili di centravanti. Uno tra i nomi più quotati, accostato ai colori rossoneri, è stato sicuramente quello di Andrea Belotti. Il Gallo, bomber granata, è un attaccante che piace al Milan da parecchio tempo. Il suo contratto con il Torino è in scadenza nel 2022, motivo che avrebbe potuto portare Cairo ad abbassare le sue pretese sul costo del cartellino.

Ma nell’ultimo periodo, un’altra big di Serie A si è fatta avanti per il Gallo Belotti. La Roma, che presto sarà allenata da Josè Mourinho, è piombata forte su di lui e adesso vorrebbe farne il riferimento offensivo della prossima stagione.

A confermare l’indiscrezione è TuttoSport nella sua edizione odierna. Belotti sarebbe un profilo molto gradito al tecnico portoghese Mou, e adesso la Roma è pronta a puntare tutto su di lui. Viene subito da pensare ad un forte concorrenza tra il Milan e il club giallorosso, in realtà la dirigenza rossonera sembra essersi defilata dalla pista che porta al Gallo. TuttoSport afferma che il Milan è già in trattativa per un altro attaccante.

Leggi anche:

Milan, Giroud è il profilo giusto: la trattativa è in corso

Il quotidiano sportivo sopracitato non ha utilizzato giri di parole. Il Milan ha annullato il suo interesse per Andrea Belotti perchè già in trattativa per un altro attaccante. Parliamo di Oliver Giroud, la punta francese che proprio ieri sera ha vinto la Champions League insieme al suo Chelsea.

Oliver è in scadenza di contratto, e ormai non è più parte del progetto tecnico dei blues. Il suo poco utilizzo in campo da parte di Tuchel la dice lunga. Le trattative sono in corso, quindi, tra il Milan e il Chelsea. Dialoghi che già da domani si faranno più intensi, anche per quanto riguarda il riscatto di Fikayo Tomori. Dopo la Champions conquistata, la dirigenza blues può completamente dedicarsi alle questioni di mercato.