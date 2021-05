Champions League, le fasce per il sorteggio con il Chelsea campione

Con il Chelsea vincitore della Champions League, diventano ufficiali tre importanti novità nella composizione delle fasce per il sorteggio della fase a gironi 2021-22 nella quale è coinvolto anche il Milan

E’ stata una settimana di importanti verdetti quella che si è appena conclusa dopo la fine dei campionati nazionali. Prima il trionfo del Villarreal dell’Europa League nella storica finale di Danzica terminata ai rigori con il Manchester United poi la vittoria del Chelsea in Champions League contro il City hanno sancito la conclusione della stagione 2020-21.

Un’annata tormentata tra incertezze per la pandemia e inevitabili difficoltà per i club. Le due finali appena disputate hanno rappresentato tuttavia una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo con il ritorno in buon numero dei tifosi allo stadio che lascia presagire una nuova stagione decisamente più normale rispetto agli ultimi mesi vissuti, di fatto, in lockdown.

Due vittorie quelle di Chelsea e Villarreal altrettanto importanti per la prossima edizione di Champions League 2021-22 in quanto cambiano la composizione delle fasce per il sorteggio della fase a gironi previsto il prossimo 26 agosto, al quale torna a partecipare anche il Milan dopo 7 anni di assenza.

Leggi anche

Champions League, le fasce per il sorteggio 2021-22

Sia Chelsea che Villarreal, grazie ai due trionfi europei, andranno a completare la prima fascia per il sorteggio che comprende le due compagini vincitrici di Champions ed Europa League e le altre cinque squadre prime classificate nei campionati delle nazioni con il miglior ranking Uefa.

Inizialmente il Chelsea, già qualificato per il quarto posto ottenuto in Premier League, era in secondo fascia mentre il Villarreal, settimo in Liga, era atteso in Conference League. Qualora il Chelsea non ce l’avesse fatta il suo posto sarebbe stato preso dal Manchester United, secondo in Premier (miglior campionato per ranking) mentre lo Zenit San Pietroburgo, campione di Russia (7.a nazione nel ranking) avrebbe “sostituito” il Villarreal.

La seconda fascia è già completa con 8 squadre. A beneficiare della vittoria del Chelsea è il Borussia Dortmund, inizialmente inserito nella terza urna con i Blues in seconda. Svanita la possibilità di entrare in prima fascia, lo Zenit San Pietroburgo è sicuro di una collocazione in terza con altre outsider di rilievo come Atalanta, Ajax e Lipsia.

Il Milan è già in quarta fascia insieme al Wolfsburg e attende di conoscere le ulteriore componenti dopo la conclusione dei preliminari previsti tra luglio e agosto.

Di seguito il riepilogo completo al momento

FASCIA 1: Chelsea, Villarreal,Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter, Lille, Sporting Lisbona

FASCIA 2: Manchester United, PSG, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Liverpool, Borussia Dortmund, Siviglia

FASCIA 3: Lipsia, Atalanta, Porto, Ajax, Zenit San Pietroburgo

FASCIA 4: Milan, Wolfsburg