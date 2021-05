Ordine: “Vi spiego perché il Milan non ha venduto prima Donnarumma”

Francesco Ordine a Tutti Convocati, su Radio 24, ha parlato della questione Donnarumma. “Improbabile un suo trasferimento alla Juve”

E’ intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”,FrancescoOrdine. Il giornalista, molto vicino all’ambiente di Milanello, ha parlato della questione Donnarumma, di un suo possibile approdo alla Juventus e di una possibile cessione del giocatore. La questione tirata in ballo è stata quella di una possibile cessione del portiere della nazionale. Ancor prima dunque che il contratto scadesse, invece di continuare a inseguire degli improbabili adeguamenti e rinnovi.

A Carlo Genta, conduttore della trasmissione in onda su Radio 24, ha risposto l’ospite sostenendo che di fatto offerte concrete non ce ne sono mai state. “A chi chiede perché il Milan non abbia mai ceduto Gigio prima, la risposta è che nessuno si è presentato alla porta di Gazidis chiedendo Donnarumma, altrimenti gliel’avrebbero portato con la carrozza”.

Ordine: “Donnarumma alla Juve? Improbabile”

Un’idea che è rimbalzata spesso tra gli addetti ai lavori del Milan, sia tra la società che in tutto l’ambiente rossonero. La sensazione è sempre stata che il Milan di offerte per Donnarumma non ne abbia mai ricevute di concrete. Un altro motivo probabilmente per il quale la diatriba “rinnovo” si è prolungata fino all’inverosimile. Ne è sicuro Francesco Ordine, che a Radio 24 è intervenuto sostenendo che Gazidis avrebbe accolto a braccia aperte un’offerta per il portiere, per ricavare delle entrate.

Una sensazione che si respira tutt’ora, visto che Gigio è di fatto “free agent” e nessuna squadra si è fatta sotto con le pretese che avevano avuto il calciatore e il suo entourage nei confronti del Milan. Tutti i top club sono ben coperti tra i pali, e la grandissima valutazione dell’ex numero 99 è quasi proibitiva. Anche in chiave Juventus, Ordine ha parlato di trattativa improbabile, ancora di più con l’arrivo di Allegri: “L’arrivo di Allegri rende ancora più improbabile il trasferimento di Donnarumma alla Juve, oltre alla cessione di Szczesny, con quello che guadagna”.