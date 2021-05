Barcellona, offerta ufficiale a Donnarumma: a giorni la decisione

Il Barcellona fa sul serio per Gigio Donnarumma. Il portiere sta valutando seriamente l’offerta del club spagnolo.

Forte virata verso la Spagna. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe riguardare seriamente la Liga, visti gli ultimi sviluppi. Il portiere, dopo l’addio certificato dal Milan, è in attesa di valutare tutte le proposte in arrivo per il proprio cartellino.

Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, un club internazionale sarebbe in pole per l’ingaggio di Donnarumma. Il Barcellona si è mosso in maniera concreta nelle ultime ore, sfruttando i ripetuti contatti di lavoro con l’agente Mino Raiola.

I catalani hanno messo sul piatto la proposta ufficiale: contratto quinquennale per Donnarumma, fino al giugno 2026, con stipendio da 10 milioni netti a stagione. Praticamente le condizioni dettate da Raiola anche al Milan, ai tempi dei primi colloqui per un rinnovo mai arrivato.

Dunque ad oggi il Barcellona è l’unico club europeo che si è seriamente e concretamente messo in moto per ingaggiare lo svincolato Donnarumma. L’offerta come detto è soddisfacente dal punto di vista economico, anche se Gigio prima di dare una risposta intende valutare la situazione nel suo insieme.

Le altre due pretendenti più vive, ovvero PSG e Juventus, restano al momento sullo sfondo. I parigini stimano Donnaurmma fin da quando era agli esordi, ma con il rinnovo di Keylor Navas (portiere titolare del PSG) la pista sembra essersi raffreddata non poco.

La Juve invece ha ambizioni importanti ed ingaggiare Donnarumma sarebbe un grande colpo per tornare al vertice, almeno in Serie A. Ma prima va sistemata la grana Wojcech Szczesny: senza una cessione del portiere polacco appare impossibile l’acquisto dell’ex Milan.

Il Barça invece vuole chiudere al più presto, per poi valutare con più calma l’eventuale addio del tedesco Ter Stegen, nel mirino del Borussia Dortmund. La proposta è sul piatto, Donnarumma vorrebbe prendere una decisione definitiva prima dell’inizio di EURO 2021. Nei prossimi giorni il portiere classe ’99 darà una risposta ai catalani.