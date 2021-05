Calciomercato Milan – La Juventus ci riprova per l’attaccante

Il Milan segue ormai da tempo il giovane attaccante serbo. Secondo le ultime indiscrezione la Juventus è in pressing su di lui

La dirigenza rossonera sta lavorando sodo per trovare il futuro attaccante del Milan. C’è la forte necessità di aggiungere una pedina di qualità al reparto offensivo di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, da solo, non può reggere il peso di un’intera stagione, come si è già potuto notare in quella da poco conclusa.

Sono diversi i nomi dei profili candidati al ruolo di vice-Ibrahimovic. L’ultimo, quello che appare il più quotato, è quello di Oliver Giroud. Il Milan ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante francese, che a giugno si svincolerebbe dal Chelsea. Un’ottima occasione per il Milan, che potrebbe acquisire a parametro zero un profilo offensivo di qualità e tanta esperienza.

Quello di Giroud non è il solo nome presente nella lista della dirigenza rossonera. Anche Dusan Vlahovic, il baby bomber della Fiorentina, piace parecchio al Milan. Il giovane serbo ha un contratto sino al 2023 con la Viola e non ha ancora rinnovato. Il patron Commisso vorrebbe al più presto blindarlo, oppure cederlo ad una spropositata cifra vicina ai 50-60 milioni di euro.

È questo l’ostacolo principale per il club rossonero, che non sarebbe assolutamente disposto a spendere una tale somma. Ad ogni modo, Vlahovic continua ad essere accostato ai colori rossoneri, ma piace a tanti club d’Europa. Nelle ultime ore sarebbe tornata in pista una big di Serie A per lui.

La Juventus torna in pressing su Vlahovic

I colleghi di calciomercato.com hanno lanciato una rilevante indiscrezione di mercato. La Juventus, che già in passato lo aveva seguito, è ripiombata forte su Dusan Vlahovic. C’è da sistemare e aggiornare la rosa bianconera in vista della prossima stagione, con Allegri pronto a dettare le sue preferenze di mercato.

La medesima fonte afferma che la Juventus è ben consapevole della difficoltà nell’imbastire una trattativa con Rocco Commisso, ma con il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic le cose potrebbe semplificarsi.

Anche in questo caso, sarà sfida di mercato tra Milan e Juventus per l’attacco? Molto dipenderà dall’imminente futuro delle trattative rossonere. Se il Milan acquisirà Oliver Giroud molto probabilmente mollerà la pista che conduce a Dusan Vlahovic.