ML – Riscatto Tomori, è fatta: accordo Milan-Chelsea, annuncio a breve

Il Milan ha trovato l’accordo con il Chelsea per il riscatto di Fikayo Tomori. L’acquisto a titolo definitivo verrà ufficializzato a breve

Finalmente è arrivata la lieta notizia. Il Milan ha riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea. L’accordo tra i club sarebbe stato raggiunto nelle ultime ore. Il difensore inglese firmerà un contratto che lo legherà al club rossonero sino al 2026.

Un quinquennale di cui però non si conoscono ancora le cifre. Nelle prossime ore verrà annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese, costato alle tasche rossonere ben 28 milioni di euro. Il Chelsea, come preannunciato diverse volte, non ha concesso sconti al Milan.

Ecco che il club rossonero, passo dopo passo, sta raggiungendo i diversi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Dopo l’acquisto del portiere francese Mike Maignan, è arrivato il momento di aggiungere un importante tassello alla difesa rossonera, con il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.