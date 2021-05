Il Psg insiste, ma Theo Hernandez ha già deciso

Il club parigino vorrebbe il terzino rossonero per la prossima stagione. Secondo Calciomercato.it l’addio al Milan non è previsto.

A seguito dell’ottima stagione dei rossoneri, alcuni dei protagonisti della cavalcata Champions sono finito nel mirino delle big europee. Uno di questi è Theo Hernandez, che ha disputato un campionato di altissimo livello. I rossoneri potrebbero portare a casa una plusvalenza molto ricca, considerando il suo attuale valore. Il cartellino del francese è infatti attualmente triplicato rispetto ai 20 milioni spesi nel 2019 per prelevarlo dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il calciatore non vuole andarsene da Milano, nonostante la corte del Psg, che vorrebbe portare lui e Hakimi in Francia. Theo ha ripetuto, se non anche migliorato, i numeri della passata stagione. Quest’anno ha collezionato 8 reti e 8 assist nelle sue 45 partite complessive. Non c’è ombra di dubbio che sulla qualificazione in Champions del Diavolo ci sia tanto del suo apporto.

L’agente frena sulla sua cessione

L’agente del calciatore avrebbe però tentato di frenare le voci che vogliono il classe ’97 all’ombra della Torre Eiffel. Fonti vicine al ragazzo assicurano che la sua volontà sia quella di “restare tranquillo” e godersi la prossima stagione in Champions con il Milan. A Milano ha trovato l’ambiente perfetto per esprimere al massimo le sue qualità. Inoltre il club non ha affatto intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più preziosi. L’addio pertanto non è contemplato, almeno per quanto riguarda questa sessione di mercato in cui l’obiettivo della società è quello di rinforzare la squadra.