Fabrizio Romano: “Milan fiducioso su Tomori” | La cifra esatta del riscatto

Nel tweet dell’esperto di mercato Fabrizio Romano si apprende che i rossoneri sono fiduciosi per il centrale del Chelsea. Si va avanti per Giroud.

Ore molto calde in chiave mercato in casa Milan. La società rossonera sta cerando di chiudere finalmente per il riscatto di Fiyako Tomori, elemento che Stefano Pioli considera imprescindibile per il Milan targato 2021-2022. Il centrale canadese, naturalizzato inglese, è la base su cui ripartire nel reparto arretrato, anche a costo di sacrificare Romagnoli. Sul suo profilo twitter, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha spiegato la situazione su di lui e su Olivier Giroud. Per quanto riguarda Tomori, Romano precisa che è fiducioso e sta lavorando per trovare un accordo con il Chelsea. La cifra di cui si parla è di 28,5 milioni di euro.

AC Milan are ‘confident’ and still working to complete the signing of Fikayo Tomori on a permanent deal from Chelsea for €28.5m buy option. 🔴⚫️ #ACMilan

AC Milan are also in direct talks with Olivier Giroud agents – he’s considered a ‘potential opportunity’. 🇫🇷 #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2021