Niente Milan: ad un passo il rinnovo col Real Madrid

Il suo nome era stato accostato concretamente al Milan, ma adesso l’ala destra è sempre più vicina al rinnovo con il Real Madrid

Sono state tante le voci di mercato che hanno accostato Lucas Vazquez al Milan. L’ala spagnola pareva ad un passo dallo svincolarsi a parametro zero dal Real Madrid, e le indiscrezioni affermavano che avrebbe voluto vestire soltanto una maglia, quella rossonera.

In realtà, tali voci si sono poi sovrapposte ad altre, che raccontavano del concreto interesse anche del Bayern Monaco per Lucas. Il club tedesco, al contrario del Milan, sarebbe stato disposto ad accontentare le pretese sull’ingaggio stagionale dell’esterno spagnolo.

Circa 5-6 milioni di euro la richiesta di Lucas Vazquez. Il Real Madrid pareva non intenzionato ad accontentarlo, e per questo l’ipotesi del suo addio si era fatta più concreta. Come dicevamo, il classe 1991, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma, al contrario di quanto detto in questi mesi, il suo futuro sarà ancora al Real Madrid.

Il club madrileno avrebbe accelerato la trattativa per rinnovare il contratto di Lucas Vazquez.

COPE: Lucas Vazquez si è conquistato il rinnovo col Real

La conferma dell’imminente rinnovo di Lucas Vazquez col Real Madrid ci arriva direttamente dalla Spagna. Il noto sito cope.es ha affermato che il club madrileno avrebbe accelerato la trattativa per prolungare il contratto dell’ala spagnola.

Una fretta dettata ovviamente dall’imminente scadenza dello stesso. La medesima fonte afferma che, nonostante Lucas abbia rimediato un brutto infortunio nel finale di stagione, si è comunque meritato la permanenza tra i blancos.

Il Real Madrid è, quindi, pronto a garantire un sostanziale aumento dell’ingaggio al giocatore, che sino alla stagione da poco conclusasi percepiva uno stipendio di 3,5 milioni di euro.

Milan, Maldini guarda in Italia per fascia destra

Lucas Vazquez avrebbe rappresentato il perfetto sostituto di Samu Castillejo sulla fascia destra. Come ben sappiamo, il Milan vuole rinforzarsi in quel ruolo e l’ala del Real Madrid era tra i possibili candidati.

Con Samu in partenza e Lucas vicino al rinnovo, Maldini e Massara hanno virato la loro attenzione su un altro profilo che molto piace a Pioli, ovvero Domenico Berardi del Sassuolo. Il Milan pare stia lavorando su questa opzione, anche se la valutazione dell’esterno italiano è molto alta, circa 40 milioni di euro.