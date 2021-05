Agenti a Casa Milan: proposto l’esterno del Bayer Leverkusen

Con lo spagnolo in partenza avanza la candidatura dell’esterno inglese in forza al Bayer Leverkusen, Demarai Gray.

In questi giorni una valanga di nomi infiammano il calciomercato rossonero. La probabile partenza di Samu Castillejo ha portato la dirigenza del Milan a guardarsi intorno per rimpiazzare l’ ex Villareal. L’edizione odierna di Tuttosport riferisce che l’esterno spagnolo, da tre anni in rossonero, abbia estimatori in Spagna e possa quindi far ritorno in Liga.

A tal proposito, nell’ambiente rossonero circola l’indiscrezione che vorrebbe come suo sostituto l’esterno del Bayer Leverkusen, Demarai Gray. Nella scorsa settimana infatti gli agenti del calciatore avrebbero fatto visita a Casa Milan. Il nome di Gray è stato accostato qualche giorno con forza anche alla Roma. Ad attirare le attenzione sul calciatore, oltre alle certe qualità tecniche è anche la clausola rescissoria del suo contratto, piuttosto bassa per uno con le sue qualità.

#WhatsApp La visita degli agenti a #CasaMilan di settimana scorsa, ha prodotto la candidatura di #DemaraiGray, classe 96 e attualmente ala del @bayer04fussball e dal costo in linea con la politica rossonera. Andrebbe a rimpiazzare #Castillejo, valutazioni in corso. #Calciomercato pic.twitter.com/SyRSImLoNp — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) May 31, 2021

Chi è Demaray Gray

Gray è nato il 28 giugno del 1996, cresciuto calcisticamente nel Birmingham ed affermatosi nel Leicester, club con il quale ha collezionato 133 presenze e 10 reti. Lo scorso inverno l’inglese si è trasferito al Bayer Leverkusen, senza però trovare molta fortuna e vorrebbe quindi già lasciare la Germania per provare una nuova avventura.

Il costo del cartellino non è un problema. Il contratto dell’esterno prevede una clausola molto bassa: solo 2 milioni di euro. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo per fornire a Pioli un altro esterno per il 4-2-3-1. L’allenatore emiliano è a caccia di esterni che puntino l’uomo e possano rendersi pericolosi in zona offensiva e il 24 enne farebbe al caso dei rossoneri. Gray predilige maggiormente la fascia sinistra, per rientrare con il suo destro, ma è comunque un giocatore molto duttile.