Obiettivo de Paul, dall’Atletico maxi-offerta – Milan alle strette

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Atletico Madrid proporrà una nuova offerta all’Udinese per Rodrigo de Paul. Il trequartista potrebbe sfuggire al Milan

Il suo profilo è probabilmente quello più conteso in Europa attualmente. Rodrigo de Paul si appresta a fare il salto di qualità, ma l’incognita sulla destinazione finale permane. Il Milan nutre un importante e concreto interesse per lui, con Hakan Calhanoglu che sembra sempre più vicino all’addio.

Il trequartista turco non ha ancora fatto sapere nulla sulla sua decisone finale: accettare o rifiutare l’offerta del Milan. Un’attesa che, ovviamente, sta facendo stancare la dirigenza rossonera, così come accaduto con la questione Donnarumma-Raiola.

Non è un caso che Maldini e Massara si sono già attivati sul mercato e stanno cercando un valido sostituto. Il nome in pole è appunto quello del trequartista dell’Udinese. Il Milan ha già avviato i contatti con il club friulano per Rodrigo de Paul. Il costo del cartellino è alto, 35-40 milioni di euro, ma il club rossonero avrebbe pensato all’inserimento di una o più contropartite per far abbassare il prezzo.

Ciò che più preoccupa per la buona riuscita dell’affare è la fortissima concorrenza dell’Atletico Madrid. Simeone lo vuole a tutti i costi con sè la prossima stagione. Il club madrileno presenterà per questo un’offerta cash all’Udinese nei prossimi giorni.

Leggi anche:

Schira – Atletico Madrid, pronti 30 milioni per de Paul

Come ci informa il noto giornalista Nicolò Schira, l’Atletico Madrid presenterà a breve una nuova offerta all’Udinese per de Paul: 30 milioni di euro. Superata, quindi, quella precedente che vedeva l’inserimento di una contropartita.

L’Atletico Madrid fa quindi sul serio per il centrocampista argentino che ha totalmente stregato il connazionale Diego Simeone. I contatti tra il club madrileno e il giocatore vengono mediati da Raiola, che appunto cura le trattative estere di Rodrigo de Paul. Un’offerta che ovviamente potrebbe convincere a pieno l’Udinese di Pozzo.

C’è una sfida apertissima tra il Milan e l’Atletico Madrid per de Paul. E attenzione anche all’interesse della Juventus. Se ne vedranno delle belle nelle settimane a venire: la situazione sembra far capire che i club in questione sono pronti a far sacrifici pur di accaparrarsi il talento argentino classe 1994.