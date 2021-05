Calciomercato Milan, svolta vicina: Italia o Inghilterra

Novità in arrivo per il futuro del giocatore: il Milan è una delle possibili destinazioni. Futuro in Italia o in Premier League

Non è ancora iniziato giugno ma il Milan è già molto attivo sul calciomercato. Definita la prima operazione: la scorsa settimana è stato ufficializzato Maignan, il quale prenderà il posto di Donnarumma (che andrà via, come confermato da Paolo Maldini). Un inizio niente male, ma adesso i rossoneri devono archiviare questa situazione e passare ai prossimi tasselli. Ora la priorità sono i riscatti: sicuri quelli di Tonali e Tomori, poi altri rinnovi e gli acquisti. La società continua a monitorare i giovani più interessanti in circolazione e fra questi c’è un georgiano. Che, a breve, annuncerà la sua prossima squadra. E l’Italia è fra le opzioni.

Stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia, un trequartista offensivo. Al Rubin Kazan, la sua attuale squadra, ha giocato nei tre dietro l’unica punta, in tutte le posizioni: da centrale può sfruttare bene le sue qualità di inserimento, ma a sinistra rende al meglio perché può rientrare sul destro e venire dentro il campo a giocare. Classe 2001, ha già compiuto 20 anni e ha tutte quelle caratteristiche che il Milan cerca per il suo progetto verde. Un giocatore con tanto talento che ha attirato l’attenzione di tanti club, fra cui anche il Milan, appunto. E su un possibile futuro in Italia non arrivano altro che conferme.

Leggi anche:

Kvaratskhelia al Milan, novità a breve

Lasha Kokiashvili, giornalista georgiano e membro del Fan Club Milan in Georgia, ha scritto su Twitter gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro di Kvaratskhelia. Qualche giorno fa ha parlato di svolta in arrivo: non ha risposto alla chiamata della Nazionale proprio perché in trattativa per un trasferimento. Alla domanda di un utente sul Milan, lui ha risposto “Forse“. Adesso però è arrivato un altro tweet importante perché spiega che a breve arriveranno finalmente novità, magari già durante questa settimana. “Molte squadre inglesi e italiane sono su di lui, il suo futuro sarà in uno di questi due paesi (al 99%). Il giocatore ha confemato che molte squadre stanno trattando con il suo agente“.