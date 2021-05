Ibra riceve il Tapiro d’oro: “Favorevole a Icardi”

Lo svedese ha ricevuto in giornata il terzo tapiro d’oro stagionale e si è detto favorevole a un ipotetico arrivo dell’ex bomber dell’Inter.

Nella giornata odierna Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il terzo tapiro d’oro dell’anno, il settimo complessivo. Stavolta il motivo è riguarda la mancata partecipazione agli Europei per via dell’infortunio. Sulla questione l’attaccante ha commentato “Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare”. Alla domanda di Valerio Staffelli su un possibile approdo di Mauro Icardi in rossonero lo svedese ha risposto così: “Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”.

Una frase di circostanza, molto probabilmente. Ma non si sa mai. Prima di congedare l’inviato di Striscia la Notizia, Zlatan ha anche ironizzato su un suo possibile ritorno a Sanremo dopo lo show di quest’anno: “Non si sa mai. Sono molto ricercato...”. Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20:35.