Lucas Vazquez rinnova con il Real Madrid: ha rifiutato tre offerte

Lucas Vazquez è vicino al rinnovo con il Real. Dalla Spagna affermano che abbia rifiutato tre club: Psg, Bayern Monaco e Napoli.

L’esterno destro del Real Madrid, Lucas Vazquez, sembra essere vicino al rinnovo con i Galacticos. Come riportato dai quotidiani spagnoli Cadena COPE e As, il galiziano potrebbe allungare il suo contratto fino al 2024, quindi per altre tre stagioni. Dopo una lunga trattativa, alla fine Le Merengues avrebbero accettato di alzare l’ingaggio al giocatore, che in questa stagione si è dimostrato un uomo chiave per la squadra di Zidane, almeno fino al suo infortunio nel Clasico.

Inizialmente il Real aveva proposto un rinnovo al ribasso al calciatore, motivo per cui la trattativa aveva subito una frenata importante. Il club in questo periodo sta infatti portando avanti questa politica per i rinnovi dei veterani, vedasi anche Modric e Ramos. Le buone prestazioni di Vazquez hanno però convinto il club a fare uno sforzo economico in più. In questa scelta ha influito anche la duttilità del giocatore, in grado di ricoprire molteplici ruoli sulla fascia.

Vazquez ha rifiutato le altre destinazioni

Dal canto suo Vazquez ha sempre messo il Real in cima ai suoi desideri. Il giocatore ha ricevuto un grande interesse da club come Psg, Bayern Monaco e Napoli. Ma a tutti ha risposto che avrebbe preso in considerazione l’offerta soltanto dopo aver risolto la questione rinnovo con i Blancos.

Un altro punto a favore è il probabile ritorno in panchina di Carlo Ancelotti. Il galiziano non ha avuto modo di lavorare direttamente con lui ma i giudizi che gli hanno riferito i suoi compagni lo hanno convinto. Intanto il Milan, sempre interessata al giocatore, segue con attenzione la vicenda. Se la trattativa per il rinnovo dovesse per qualche motivo naufragare, i rossoneri potrebbero entrare in corsa.