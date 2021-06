Ancelotti al Real Madrid, è ufficiale!

Il tecnico ex Milan e Napoli torna di nuovo alla guida dei Galacticos dopo l’esperienza di un anno e mezzo all’Everton.

Ora è ufficiale. Carlo Ancelotti torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid. Ad annunciarlo è il club spagnolo con un tweet sul suo profilo. Il tecnico aveva già allenato i Blancos dal 2013 al 2015 riuscendo a portare a casa la decima Champions League del Club. In quei due anni Ancelotti aveva totalizzato 119 presenze e ottenuto una media di 2,29 punti a partita. Tra gli altri successi col Real ci sono la Copa del Rey, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club.

Queste le parole di Ancelotti: “Anche se mi sono divertito a stare all’Everton, mi è stata presentata un’opportunità inaspettata che credo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento. Mi unisco al Real Madrid”.

I dettagli del contratto

Il tecnico emiliano ha firmato un contratto fino a giugno 2024 a 6 milioni netti a stagione. Nel suo staff ci saranno Pintus e Davide Ancelotti. Con l’Everton c’è stato un patto per la risoluzione del contratto che lo legava agli inglesi.