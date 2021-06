Ufficiale, Mkhitaryan rinnova con la Roma

Attraverso un tweet sul proprio profilo, l’As Roma ha reso nota l’ufficialità del rinnovo del centrocampista armeno.

Adesso è ufficiale. Un obiettivo dei rossoneri sfuma definitivamente. Henrich Mkhitaryan ha rinnovato con la Roma fino al giugno 2023. I giallorossi hanno reso nota la notizia attraverso un tweet postato sul loro profilo. Dopo alcuni tentennamenti iniziali, il centrocampista ha deciso di accettare l’accordo e ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano.

La scorsa settimana era andato in scena un incontro fra l’agente dell’armeno, Mino Raiola, e la dirigenza della Roma. Il procuratore aveva chiesto un aumento per uno dei giocatori che si erano dimostrati più determinanti nella stagione giallorossa. Nonostante i rapporti non idilliaci con il nuovo allenatore, Mourinho, Mkhitaryan ha deciso di rimanere.

Il Milan era sulle sue tracce

L’ex Manchester United era stato accostato anche al Milan, nonostante i rapporti con Mino Raiola siano ormai ai minimi storici. Questo perché ai rossoneri interessava molto interessava molto il profilo del trequartista, per sostituire il partente Calhanoglu. Sfuma quindi un obiettivo in quel ruolo, nel quale in questi giorni rimbalza la candidatura di Josip Ilicic.

