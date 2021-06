Sky – Milan, salta un riscatto: Meite torna al Torino

Il Milan ha deciso di non riscattare Meite a 9 milioni di euro dal Torino. Il centrocampista tornerà in granata ma ora serve un sostituto

Manuele Baiocchini ha riferito le ultime news in merito al calciomercato del Milan. La questione riscatti è la prima priorità del club rossonero: dopo aver sistemato la porta, adesso ci sono da ufficializzare Tomori e Tonali. Secondo il giornalista di Sky Sport, l’affare per l’acquisto del difensore è in dirittura d’arrivo ma servirà ancora qualche giorno. A meno di clamorosi colpi di scena, tutto andrà per il meglio. Sono in corso le trattative anche per Olivier Giroud.

Un’importante novità riguarda invece Soualiho Meite, il centrocampista preso a gennaio in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 9 milioni. Come scrive Baiocchini su Twitter, il Milan ha deciso che non lo riscatterà. Tornerà quindi al Torino.

Idea Schouten

Meite non ha avuto un impatto eccezionale sul Milan, ma si è rivelato utile soprattutto in alcuni sprazzi di partita, soprattutto nelle ultime, con la sua fisicità importante. Non ha dimostrato, però, di valere i 9 milioni necessari per il riscatto dal Torino. I rossoneri dicono no, ma sono consapevoli che servirà un sostituto per completare il centrocampo. Kessie e Bennacer rappresentano le certezze, Tonali sarà riscattato invece dal Brescia – sono in corso i colloqui con Cellino per provare a cambiare qualcosa nell’accordo; Meite libera il quarto slot, che potrebbe essere occupato da Schouten del Bologna.