Calciomercato Milan, non solo Fiorentina: un altro club su Tonali

Per il centrocampista spunta l’opzione dei rossoblù. I sardi vorrebbero il giocatore a prescindere dal riscatto dei rossoneri.

Ore calde sul fronte mercato. In ballo per il Milan c’è, tra le vari cose, anche da occuparsi dei giocatori da riscattare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari è pronto a muoversi per assicurarsi Sandro Tonali. Sarebbe un acquisto di gran rilievo per il club di Giulini che vuole dimenticare al più presto una stagione tribolante, con la salvezza ottenuta soltanto nel finale.

I sardi proverebbero a inserirsi assicurando al giocatore un ruolo da protagonista per potersi riprendere la nazionale azzurra. Tonali infatti ha perso l’Europeo a causa di una stagione decisamente da dimenticare. Il diesse Capozucca è pronto all’assalto e segue le mosse del Milan per muoversi di conseguenza. Una suggestione, quella di Tonali, possibile soprattutto nel caso dovesse materializzarsi la cessione dell’uruguayano Nahitan Nandez, ambito da Roma e Lazio.

Le modalità dell’eventuale operazione

I rossoblù sono interessati al centrocampista classe 2000 sia nel caso il Milan dovesse riscattarlo sia che dovesse decidere di non pagare i 12 milioni. Questa infatti è la cifra che i rossoneri dovrebbero spendere per trattenerlo. Nel primo caso si proverebbe a convincere il Milan a girare in prestito il ragazzo.

L’opzione Cagliari non è assolutamente da scartare a priori. Tonali potrebbe trovare in Sardegna un ambiente sereno, nel quale tornare ad esprimersi ai livelli delle sue stagioni al Brescia, quando aveva incantato tutti con le sue qualità.