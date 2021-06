Manchester City, caccia al dopo Aguero: Guardiola punta un ex Milan

Il City è già alla ricerca del sostituto di Aguero. Nella lista c’è anche un ex Milan ma la richiesta dei tedeschi è alta.

Siamo soltanto ai primi di giugno ma il mercato degli attaccanti è praticamente già entrato nel vivo. Il passaggio a parametro zero del Kun Aguero al Barcellona ha dato il via alle danze. L’argentino ha lasciato il Manchester City dopo ben 10 anni e ha liberato una casella importante. Casella che Guardiola sta già lavorando per riempire con un sostituto all’altezza. Molto probabilmente non sarà Gabriel Jesus a raccogliere l’eredità del Kun, dal momento che il brasiliano è dato in partenza.

Leggi anche:

Come riportato da Sport Bild, i Citizens stanno pensando ad Andre Silva per rimpiazzare l’argentino. L’ex Milan ora gioca con l’Eintracht Francoforte, dove è rinato dopo l’esperienza a luci e ombre in rossonero. Con il club tedesco Silva è di fatto rinato: in due anni ha collezionato 71 presenze e messo a segno ben 45 gol. Pep Guardiola ha avviato i contatti con il suo agente, Jorge Mendes, per mettere in piedi una trattativa. La risposta dell’Eintracht non si è fatta attendere: la richiesta per far partire l’attaccante portoghese è di almeno 40 milioni di euro.