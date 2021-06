Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: le parole del turco

Non è stato ancora scritto il futuro di Hakan Calhanoglu. Il numero dieci del Milan, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non sembra aver ancora deciso. L’offerta rossonera è ancora sul tavolo ma la testa del turco è ai prossimi Europei. Ecco le sue parole a margine del match amichevole contro la Moldavia

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta tutto da scrivere. Il Milan ha aumentato l’offerta per il turco, chiamato a dare una risposta nel più breve tempo possibile. Stefano Pioli sarebbe ben felice di avere in rosa, anche per la prossima stagione, un calciatore come il numero dieci, ex Bayer Leverkusen, ritenuto indispensabile per il suo gioco.

In caso di addio non sarà così facile trovare un sostituto con le caratteristiche di Calhanoglu. Rodrigo De Paul sarebbe certo un profilo funzionale al gioco del Milan ma 40 milioni di euro sono davvero tanti soldi. Forse anche per questo si sta decidendo di fare un ulteriore sforzo per il turco, che nel frattempo sembra avere sempre meno scelte.

L’idea Qatar sta perdendo quota, visto anche che Calhanoglu non vorrebbe dire basta con il calcio che conta. L’ipotesi Juventus, invece, rimane sullo sfondo ma con l’arrivo di Massimiliano Allegri le cose sembrano davvero cambiate.

Testa agli Europei

Si attenderà ancora qualche giorno, per capire se la firma di Calhanoglu arriverà o meno. Nel frattempo il numero dieci, ieri ci ha deliziato con un fantastico assist di tacco, che ha mandato in porta Burak Ylmaz.

A margine della partita contro la Moldavia, in preparazione ai prossimi Europei, Calhanoglu ha risposto così alla domanda in merito al suo futuro: “Non voglio parlare di mercato – riporta ‘HaberTurk’ – Voglio concentrarmi sugli Europei!”.

La Turchia di Calhanoglu farà il suo esordio agli Europei proprio contro l’Italia di Gianluigi Donnarumma: “Hanno dei buoni giocatori – prosegue il numero dieci – Anche la nostra squadra è molto forte, ci prepareremo bene. Penso che ci conoscano bene. Abbiamo tanti amici nel campionato italiano. Non giocheremo la palla con paura, vogliamo vincere