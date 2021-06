Ritiro Milan, Pioli inizia la programmazione: due possibili date d’inizio

Stefano Pioli sta già programmando l’inizio del ritiro estivo del Milan. Quasi tutti i giocatori saranno a disposizione

Il Milan vuole lavorare sodo per organizzare al meglio la prossima stagione. C’è la volontà di fare bene sia in campionato che in Champions League. Non a caso la dirigenza è molto concentrata in ottica mercato per regalare la migliore rosa a Stefano Pioli. Bisognerà farsi trovare pronti e ovviamente competitivi.

I rossoneri che quasi sicuramente rimarranno in rosa in vista della prossima stagione sono divisi tra vacanze e Nazionali. I convocati per l’Europeo sono soltanto tre: Kjaer, Rebic e Maignan, il portiere da poco acquistato. Quello impegnato nelle amichevoli con la Costa d’Avorio è soltanto Franck Kessie, ma che comunque si libererà già il 2 giugno dagli impegni con la sua Nazionale.

Tutti gli altri si stanno invece godendo le vacanze che sono saltate nell’estate del 2020 a causa della pandemia e i conseguenti impegni. Sicuramente una buona notizia per Stefano Pioli, che ha già in mente il periodo in cui organizzare il ritiro estivo in vista della prossima stagione.

Leggi anche:

TuttoSport – Raduno rossonero nella seconda settimana di luglio

TuttoSport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione dei giocatori rossoneri, tra vacanze e Nazionali. Come dicevamo sopra, gli assenti dell’estate saranno Kjaer, Maignan e Rebic. Da definire il futuro di Hakan Calhanoglu, che impegnato con la sua Turchia, deve ancora decidere se rimanere al Milan o cambiare club.

Ad ogni modo, Stefano Pioli può sorridere, in quanto avrà a disposizione la maggior parte dei suoi giocatori. L’inizio del ritiro estivo rossonero è in programma per la seconda settimana di luglio. Il tecnico parmense si riunirà con i suoi ragazzi per iniziare a programmare la prossima stagione: un’annata che il Milan vuole vivere da protagonista.

Secondo le informazioni apprese dalla redazione di MilanLive.it, le possibili date d’inizio del ritiro sono l’8 o il 12 luglio.