Everton, per il post Ancelotti spunta l’ipotesi Pirlo

Dopo l’addio ai bianconeri Andrea Pirlo potrebbe tornare subito in pista. Primi contatti con il club inglese.

I tifosi dell’Everton sono ancora traumatizzati dall’addio improvviso di Carlo Ancellotti. L’ormai ex tecnico dei ‘toffees’ aveva parlato di riportare il club in Champions League e invece non ha resistito all’opportunità di tornare nuovamente al Real Madrid. Ecco allora che per il post Ancelotti si fa largo l’idea di un altro allenatore italiano, Andrea Pirlo. A riferirlo è Luca Momblano a ‘Juventibus’, secondo cui ci sarebbero stati dei contati fra l’ex Juve e la società di Liverpool.

L’ex centrocampista del Milan ha appena chiuso la sua prima stagione da allenatore in Serie A con risultati altalenanti. La vittoria in Coppa Italia non è bastata per ottenere la riconferma sulla panchina bianconera, dove dalla prossima stagione tornerà a sedere Massimiliano Allegri. Su Pirlo c’era anche l’interesse del Sassuolo, che però nelle ultime ore sembra fortemente orientato su un altro ex tecnico rossonero, Marco Giampaolo. L’ipotesi Everton potrebbe essere intrigante per Pirlo. Nei giorni passati il club inglese aveva pensato anche a Ralf Rangnick come candidato per la panchina. Nelle prossime ore se ne saprà di più