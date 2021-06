Calciomercato Milan, Maldini accelera | Dall’Atalanta per 7 milioni!

Il Milan ha già fatto capire di non voler perdere tempo sul mercato, e prepara l’affondo. Ilicic può arrivare: accelerata decisiva

Il Milan sta tenendo una linea ben precisa per quanto riguarda il mercato. Uno di quei rari casi in cui tutta la tifoseria, l’ambiente e anche la stampa si sono schierati con la società, per le scelte fatte. I rossoneri, nelle ultime settimane, quelle successive alla conquista dell’obiettivo, si sono messi subito a lavoro per provare a rinforzare la rosa tra rinnovi, conferme, prestiti e anche acquisti. La volontà è quella di puntellare ogni reparto, e quello offensivo pare sia destinato a subire i più grossi mutamenti.

Detto che a Ibrahimovic servirà un vice, una spalla, un uomo che potrà garantire le moltissime partite stagionali, la trequarti – fondamentale per il gioco di Pioli – verrà in ugual modo rinforzata. Se in queste ore è tornato di moda il nome del Papu Gomez, vicino più all’inter a dire la verità negli scorsi mesi, una pista sempre calda rimane quella per Josip Ilicic. Sullo sloveno è intervenuto il portale todofichajes, che ha parlato di una accelerata dei rossoneri.

Milan forte su Ilicic: l’indiscrezione

Il Milan starebbe dunque accelerando in queste ore per portare Josip Ilicic a Milanello. Proprio come successo per Donnarumma dunque, i rossoneri non vogliono rimanere indietro, in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu, e si starebbero già portando avanti. Una tattica sicuramente vincente, e non è detto in ogni caso che qualora dovesse arrivare la fumata bianca per il turco, i due non possano giocare insieme.

Il club di via Aldo Rossi è stato, fin dagli scorsi mesi in occasione della rottura definitiva tra Ilicic e Gasperini, una delle squadre che si è mossa prima. Adesso è todofichajes a riportare che il Milan starebbe provando a chiudere per lo sloveno. L’accordo con i bergamaschi potrebbe chiudersi con un’offerta che si aggira introno ai 7 milioni di euro, come scrive il sito spagnolo. Sul 72 ci sarebbe anche la Lazio, anche i contatti dei rossoneri con il suo procuratore continuano ormai da diverse settimane.