Sul centrocampista turco sarebbero piombati anche i blaugrana su richiesta di Koeman. A riportare la notizia è ‘Fichajes.net’.

La questione che riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu si sta trasformando in una telenovela infinita. Il tentativo del Milan di trattenere il giocatore ha trovato di fronte un nuovo ostacolo. L’ultima notizia arriva dalla Spagna e parla del forte interesse del Barcellona per il turco. Dopo la Juventus, quindi, un altro top club sarebbe sulle tracce del numero dieci rossonero.

Fichajes.net riporta infatti che il club bluagrana starebbe pensando al fantasista del Milan come alternativa a Georginio Wijnaldum. Il club di Laporta sta faticando ad arrivare sul suo primo obiettivo anche a causa della concorrenza. Il Psg in effetti ha avanzato un’offerta importante per il pupillo di Ronald Koeman e le cose si sono complicate.

Calhanoglu il piano B del Barcellona

Nel caso sfumasse l’arrivo del centrocampista olandese del Liverpool e della nazionale Orange, Calhanoglu sarebbe quindi il prescelto. Secondo il quotidiano spagnolo i catalani hanno contattato l’agente del turco per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Spagna. Fichajes spiega che la qualità del 27enne si sposerebbe alla perfezione con il gioco del tecnico blaugrana. La possibilità che il giocatore possa trasferirsi a zero sta ingolosendo molte squadre e per il Milan ora si fa dura trattenere il proprio talento.