Calciomercato Milan – Papu Gomez: l’agente svela il futuro

Salvo sorprese, il Papu Gomez non farà ritorno in Serie A. Nonostante le voci sul Milan, l’agente dell’ex Atalanta ha chiarito cosa succederà.

Nelle ultime settimane Alejandro Gomez è stato nuovamente accostato al Milan. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e il Papu può essere un’idea.

Già nel corso dell’ultima sessione invernale del calciomercato c’erano state delle indiscrezioni in tal senso, ma Paolo Maldini smentì l’interesse per il giocatore. Inoltre, l’Atalanta preferì venderlo all’estero piuttosto che andare a rinforzare una concorrente per la corsa Champions League.

Papu Gomez rimane al Siviglia?

Alcuni rumors di calciomercato hanno indicato la possibilità che avvenga uno scambio tra Milan e Siviglia. Samuel Castillejo andrebbe in Andalusia, mentre Papu Gomez approderebbe alla corte di Stefano Pioli. Tuttavia, non ci sono conferme effettive su questa pista.

Inoltre, nelle scorse ore sono arrivate dichiarazioni importanti da parte dell’agente del giocatore argentino. Giuseppe Riso a Radio Radio è stato chiaro sul futuro del suo assistito: “Sta bene a Siviglia e vuole rimanere lì“. Salvo colpi di scena, l’ex fantasista dell’Atalanta non lascerà la Spagna nella prossima sessione di mercato.

Il Siviglia ha investito circa 8 milioni di euro su Gomez, che nella Liga ha segnato 3 gol in 18 presenze (11 da titolare). Oltre alla soddisfazione del giocatore nell’essere parte della squadra di Julen Lopetegui, c’è la volontà del club andaluso di non vendere. Questo è quanto trapelato negli ultimissimi giorni, pertanto le indiscrezioni sul possibile passaggio al Milan hanno perso di consistenza. Salvo colpi di scena, il Papu non tornerà in Italia. Maldini e Massara punteranno su altri obiettivi per migliorare il reparto offensivo di Pioli. Le idee non mancano.