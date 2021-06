Milan, si allontana il terzino: Sarri lo vuole alla Lazio

Il terzino che piace al Milan potrebbe diventare un obiettivo serio della nuova Lazio, guidata probabilmente da Sarri.

Occhi ancora aperti sul mercato degli svincolati. Mai come quest’anno in Europa sono numerosissimi i calciatori pronti a lasciare a parametro zero i rispettivi club, così da decidere e considerare autonomamente le future destinazioni professionali.

Il Milan lo sa bene, visto che perderà a costo zero Gianluigi Donnarumma e rischia lo stesso destino anche con Hakan Calhanoglu. Ma i rossoneri sono anche molto attenti alle occasioni che si possono sviluppare proprio riguardo ai tanti svincolati di lusso.

Uno di loro è finito nel mirino rossonero da tempo. Ovvero il terzino Elseid Hysaj, laterale albanese classe ’94 che ha già deciso da tempo di lasciare il Napoli. Nonostante una stagione da titolare, sotto la guida di Rino Gattuso, il calciatore sta per dire addio alla sua esperienza campana.

Hysaj si svincola: più Lazio che Milan

Al Milan, come scrive il quotidiano Tuttosport, farebbe molto comodo un terzino come Hysaj. Un affare a costo zero che potrebbe essere utile sia come laterale destro, sia come alternativa di Theo Hernandez a sinistra. Per tale motivo i dirigenti rossoneri lo hanno seguito nelle ultime settimane.

Ma nelle ultime ore si è intensificato il pressing di un altro club italiano. La Lazio sembra essere scattata in pole per l’acquisto a titolo definitivo di Hysaj. Tale accelerata sarebbe il risultato dell’accordo con il tecnico Maurizio Sarri, che nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficialmente nuovo allenatore biancoceleste.

Hysaj è un fedelissimo di Sarri. Il tecnico toscano lo ha lanciato in Serie B ai tempi dell’Empoli e lo ha voluto fortemente con sé anche al Napoli. Un jolly difensivo che ora potrebbe fare comodo anche alla sua Lazio, soprattutto in caso di cessione del montenegrino Marusic, finito nel mirino dell’Inter.

Inizia così la costruzione della Lazio ‘sarriana’. Il Milan rischia di restare al palo nella corsa a Hysaj, che potrebbe non essere l’unico colpo a costo zero richiesto dal neo allenatore. Sarri avrebbe chiesto anche Nikola Maksimovic, anche lui in partenza da Napoli e altro scudiero del mister ex Chelsea e Juve.