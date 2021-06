Seid Visin, il ricordo di Donnarumma: “Non posso dimenticare il suo sorriso”

Gianluigi Donnarumma ha ricordato Seid Visin, l’ex compagno alle giovanili del Milan, morto nella giornata di ieri

Una notizia che ha scosso tutto l’ambiente sportivo: il suicidio di Seid Visin ha lasciato a bocca aperta. Il calciatore 20enne ha scelto di smettere di vivere perchè non sopportava più le discriminazioni razziali. Nato in Etiopia, era stato adottato in Italia all’età di sette anni.

Da sempre definito un prodigio del calcio, aveva iniziato nelle giovanili del Milan. Proprio durante quell’esperienza aveva conosciuto Gianluigi Donnarumma: i due hanno subito instaurato un bel rapporto, condividendo anche la stanza del convitto in cui alloggiavano.

Nessuno immaginava che Seid si fosse suicidato, e la spiacevole notizia ha toccato molto Gigio Donnarumma. Il portiere, ormai ex rossonero, ha rilasciato una dichiarazione all’ANSA dopo aver saputo il fatto:

Leggi anche:

“Ho conosciuto Seid non appena arrivato a Milano. Vivevamo insieme in convitto. Sono ormai passati diversi anni ma non posso e non voglio scordare quel suo sorriso fantastico, quella sua gioia di vivere. Era un mio amico, un ragazzo come me”.

Seid, che ormai si divertiva a giocare in una squadra di calcio a 5, ha scritto una lunga lettera prima di suicidarsi. Soltanto grazie a questa si è venuti a conoscenza del motivo della sua morte.