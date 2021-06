Zoff bacchetta Donnarumma: “Non mi sarei creato tanti problemi”

L’ex campione del Mondo ha commentato la scelta di Donnarumma di lasciare il Milan. Queste le sue parole.

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e della Juventus è intervenuto ai microfoni della Rai parlando di Gianluigi Donnarumma e di come il giovane portiere si è comportato con i rossoneri. Il campione del mondo con gli azzurri nell’82 ha innanzitutto detto la sua sull’Italia di Mancini e sulle sue possibilità all’Europeo: “L’Italia sarà senz’altro protagonista. Poi vincere non è mai automatico, ma che se la possa giocare credo proprio di sì”.

Leggi anche:

Queste invece le parole di Zoff su Gigio: “Non mi sarei creato tanti problemi, gioca da 2-3 anni ed è in una grande squadra, oltre che in Champions League. Non credo quello economico potesse essere un problema e il giocare con tranquillità è un valore molto importante”.